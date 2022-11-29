Окна и балконы в Воронеже
Остекление, утепление, отделка

  • Выгодные цены
  • Минимальные сроки
  • Гарантия качества

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Установка пластиковых окон

от 7 695руб

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Остекление балконов

от 18500руб

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Отделка балконов и лоджий

от 1400р. за м²

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Алюминиевые окна

от 7000 руб

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О нас

Компания «Монпласт» занимается установкой металлопластиковых и алюминиевых окон.

Также в спектр наших услуг входит отделка и утепление балконов, лоджий, веранд и беседок.

Мы работаем в Воронеже и Воронежской области уже более 7 лет и за время работы многократно доказали, что производим все работы на неизменно высоком уровне к полному удовлетворению заказчиков.

Доказательством служат многочисленные искренние отзывы, которые нам оставляют клиенты.

Мы предлагаем

Доступные цены

В России производят достаточно бюджетных материалов, которые при правильном монтаже обеспечат качественные тепло- и шумозоляцию. Тепло и спокойствие это не дорого.

Гарантированное качество

Гарантия, предусмотренная нашим стандартным договором, 5 лет. Разумеется, мы ценим свое время и стараемся. Поэтому при монтаже делаем всё, чтобы избежать возникновения гарантийных случаев. То есть, тщательно следуем регламентам производителей.

Рассрочка без процентов и переплат

Не нужно копить! Закажите необходимые работы сейчас!

  • БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
    Либо вы можете выбрать размер первоначального платежа самостоятельно.
  • БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
    Никакой переплаты, вы оплатите ровно столько, сколько указано в договоре.

Мы с вашего согласия оформляем заявку на рассрочку в банке. Банк связывается с вами, получает ваше подтверждение. Потом принимает по заявке решение. Обычно это занимает не более двух рабочих дней.

Оставьте заявку на рассрочку

Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей

Порядок работы

01.

Заявка

Позвоните или напишите нам, либо оставьте заявку в форме и мы сами перезвоним.

02.

Замер

В согласованный день и время приедет замерщик, снимет размеры и подберёт оптимальную для вас конфигурацию.
Сразу же, во время его визита можно заключить договор. При подписании договора во время визита замерщика мы дарим подарок клиенту.

03.

Договор

Заключить договор можно в день замера, либо любой другой день, когда вы примете решение. Ни куда ездить не нужно! У замерщика есть с собой договора и все необходимые документы. К договору прилагается техническое задание с описанием материалов и работ.

04.

Доставка

Доставка всего необходимого осуществляется по Воронежу и Воронежской области бесплатно в заранее согласованный день.

05.

Монтаж

Последний этап нашего взаимодействия. Демонтаж старых окон и установка новых. Немного шума и пыли, и вы наслаждайтесь вашими новыми окнами, балконом, беседкой, террасой. После выполнения договора стороны подписывают акт.

Нужна консультация?

Оставьте номер телефона и консультант свяжется с вами.

Качество Монпласт

  • Компетентная консультация, результат которой — проект, полностью подходящий для ваших технических условий и для реализации всех пожеланий.
  • Надежные долговечные материалы проверенных производителей
  • Высокая квалификация мастеров, установивших сотни окон в Воронеже и области
  • Скрупулезное соблюдение технологии работы с конструкциями и материалами, строгое следование технике безопасности.

Самое главное: нам не все равно!

Мы очень хотим, чтобы вы были довольны своим новым окном, балконом или лоджией.

Сертификаты соответствия

Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка
Окна и балконы. Остекление, утепление, отделка

Заявка на бесплатный замер

Замерщик свяжется с вами и договорится об удобном времени визита

Почему выбирают Монпласт

Бесплатный замер

Замерщик приезжает бесплатно в удобное для вас время, причем не только в Воронеже, но и в любой населенный пункт Воронежской области.

Бесплатная доставка

Вы оплачиваете только изготовление материалов и работу монтажника, доставка всех материалов по Воронежу и воронежской области — бесплатно.

Доступные цены

Работаем для простых людей, таких же как мы сами. Поэтому хорошо понимаем, как обеспечить высокое качество по вполне подъёмным ценам.

Договор, гарантии

Все работы перед началом документируются в техническом задании, которое прилагается к договору. По окончании работ подписывается акт.

Быстрое изготовление и монтаж

Доставка отделочных материалов — 3 дня, алюминиевых конструкций — 5 дней, окон ПВХ — 7 дней.

Безупречная репутация

Все наши клиенты остаются полностью удовлетворены и оставляют исключительно положительные отзывы о нашей работе.

Отзывы клиентов о нашей работе

Все четко, быстро и качественно!

Нужно было установить три пластиковых окна на даче, приехали на следующий день после обращения! Изначально озвученная стоимость работы впоследствии не изменилась! Все четко, быстро и качественно! Ребята молодцы, обязательно обращусь ещё раз при необходимости! И вам советую!
Мария
Остекление дачи

Всё сделано на высшем уровне

Очень хорошая компания, долго выбирала и остановилась именно на этой. Всё быстро, качественно и относительно других оконных компаний бюджетно. Спасибо большое и мастеру и менеджеру. Всё сделано на высшем уровне. С радостью посоветую друзьям и родственникам именно эту оконную компанию.
Юлия Бондарь
Остекление лоджии

Честный порядочный сервис

Заказали остекление, утепление и отделку. Все прошло отлично, менеджер, монтажники — все очень профессиональные, все сделано качественно и в минимальные сроки. Результат нам очень понравился, а главное понравилась цена и возможность оплатить работы в рассрочку. Честный порядочный сервис!
Евгения
Отделка лоджии
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