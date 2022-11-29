О нас

Компания «Монпласт» занимается установкой металлопластиковых и алюминиевых окон.

Также в спектр наших услуг входит отделка и утепление балконов, лоджий, веранд и беседок.

Мы работаем в Воронеже и Воронежской области уже более 7 лет и за время работы многократно доказали, что производим все работы на неизменно высоком уровне к полному удовлетворению заказчиков.

Доказательством служат многочисленные искренние отзывы, которые нам оставляют клиенты.