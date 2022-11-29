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О нас
Компания «Монпласт» занимается установкой металлопластиковых и алюминиевых окон.
Также в спектр наших услуг входит отделка и утепление балконов, лоджий, веранд и беседок.
Мы работаем в Воронеже и Воронежской области уже более 7 лет и за время работы многократно доказали, что производим все работы на неизменно высоком уровне к полному удовлетворению заказчиков.
Доказательством служат многочисленные искренние отзывы, которые нам оставляют клиенты.
Мы предлагаем
Доступные цены
В России производят достаточно бюджетных материалов, которые при правильном монтаже обеспечат качественные тепло- и шумозоляцию. Тепло и спокойствие это не дорого.
Гарантированное качество
Гарантия, предусмотренная нашим стандартным договором, 5 лет. Разумеется, мы ценим свое время и стараемся. Поэтому при монтаже делаем всё, чтобы избежать возникновения гарантийных случаев. То есть, тщательно следуем регламентам производителей.
Рассрочка без процентов и переплат
Не нужно копить! Закажите необходимые работы сейчас!
Мы с вашего согласия оформляем заявку на рассрочку в банке. Банк связывается с вами, получает ваше подтверждение. Потом принимает по заявке решение. Обычно это занимает не более двух рабочих дней.
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Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей
Порядок работы
01.
Заявка
Позвоните или напишите нам, либо оставьте заявку в форме и мы сами перезвоним.
02.
Замер
В согласованный день и время приедет замерщик, снимет размеры и подберёт оптимальную для вас конфигурацию.
Сразу же, во время его визита можно заключить договор. При подписании договора во время визита замерщика мы дарим подарок клиенту.
03.
Договор
Заключить договор можно в день замера, либо любой другой день, когда вы примете решение. Ни куда ездить не нужно! У замерщика есть с собой договора и все необходимые документы. К договору прилагается техническое задание с описанием материалов и работ.
04.
Доставка
Доставка всего необходимого осуществляется по Воронежу и Воронежской области бесплатно в заранее согласованный день.
05.
Монтаж
Последний этап нашего взаимодействия. Демонтаж старых окон и установка новых. Немного шума и пыли, и вы наслаждайтесь вашими новыми окнами, балконом, беседкой, террасой. После выполнения договора стороны подписывают акт.
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Оставьте номер телефона и консультант свяжется с вами.
Качество Монпласт
Самое главное: нам не все равно!
Мы очень хотим, чтобы вы были довольны своим новым окном, балконом или лоджией.
Сертификаты соответствия
Заявка на бесплатный замер
Замерщик свяжется с вами и договорится об удобном времени визита
Почему выбирают Монпласт
Бесплатный замер
Замерщик приезжает бесплатно в удобное для вас время, причем не только в Воронеже, но и в любой населенный пункт Воронежской области.
Бесплатная доставка
Вы оплачиваете только изготовление материалов и работу монтажника, доставка всех материалов по Воронежу и воронежской области — бесплатно.
Доступные цены
Работаем для простых людей, таких же как мы сами. Поэтому хорошо понимаем, как обеспечить высокое качество по вполне подъёмным ценам.
Договор, гарантии
Все работы перед началом документируются в техническом задании, которое прилагается к договору. По окончании работ подписывается акт.
Быстрое изготовление и монтаж
Доставка отделочных материалов — 3 дня, алюминиевых конструкций — 5 дней, окон ПВХ — 7 дней.
Безупречная репутация
Все наши клиенты остаются полностью удовлетворены и оставляют исключительно положительные отзывы о нашей работе.
Отзывы клиентов о нашей работе
Наши проекты
Остекление балкона в новостройке
Балкон остеклен двухкамерным профилем по трем сторонам, две створки оснащены поворотно-откидным механизмом.
Встроенные подоконные шкафчики на балконе
Подоконник на более широкий, под ним организованы встроенные шкафчики с раздвижными пластиковыми дверцами по двум сторонам балкона.
Остекление лоджии
Двухкамерный стеклопакет для лоджии
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